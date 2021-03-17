АМКУ готовит новый штраф для "Тедис Украина"

Размер штрафа может достичь 5 млрд грн.

АМКУ готовит новый штраф для "Тедис Украина"
www.amc.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины намерен оштрафовать торговую компанию Tedis Ukraine (Тедис Украина), которая является дистрибьютором четырех крупнейших производителей сигарет в Украине, за невыполнение в полном объеме решения АМКУ №551-р от 16 декабря 2016 года.

Об этом LB.ua сообщили источники, знакомые с рассмотрением дела.

По решению АМКУ от 2016 года компания должна была выплатить 431 млн грн за установление неконкурентных цен на товар.

ТЕДИС Украина, кроме уплаты штрафа, в двухмесячный срок с даты получения решения должна была устранить причины возникновения и прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции - установить конкурентные цены на рынке.

Однако, как установил АМКУ, это решение было выполнено не в полной мере, поскольку не были устранены причины возникновения и прекращены нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

По информации LB.ua, АМКУ начал рассмотрение дел 16 марта, а решение может вынести 17 марта. Размер штрафа может быть от 0,5 млрд грн. до 5 млрд грн.

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