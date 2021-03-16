В магазине MOYO в Киеве майнили криптовалюту на витринных ноутбуках

На витрине магазина MOYO в Киеве заметили ноутбуки, с помощью которых майнили Ethereum.

Ноутбуки ASUS на витрине магазина техники MOYO в ТРЦ Dream Town, которые использовали для майнинга криптовалюты, сфотографировала киевлянка Маргарита Назаренко, пишет Хмарочос.

"Гуляли сегодня с парнем в ТРЦ Dream Town. Как всегда рассматривали немного технику и обсуждали игровые ноутбуки. Я коснулась одного из них и едва не обожглась. Он свернул видео на ноуте и мы увидели, что была открыта командная панель. Оказалось, что на тестовом ноуте запущен майнинг ethereum (блокчейн валюта). И именно поэтому ноут так сильно греется. Ноут работал в экстремальных условиях и вряд-ли долго будет служить будущему владельцу после такого. Мы проверили еще несколько игровых ноутов, и на этих нескольких тоже самое", - написала она в фейсбуке 12 марта.

Фото: facebook.com/ritosman

Фото: facebook.com/ritosman

MOYO провела расследование этого инцидента. В результате подтвердилось использование ПО для майнинга на ноутбуках ASUS ROG. Теперь компания отправит их в авторизованный сервисный центр ASUS. Там проведут полную технологическую экспертизу устройств, а также восстановят программное обеспечение от производителя. Затем MOYO и ASUS запустят демонстрационную игровую комнату в Dream Town, пишет vctr.media.

"В ней используют пострадавшие ноутбуки. На них можно будет тестировать различные игры и ПО , требующие повышенной производительности. В том числе и программы от сторонних разработчиков. Последнее возможно по предварительному согласованию с администрацией", - говорится в сообщении.

Также компания провела аудит всех ноутбуков в сети. Другие случаи использования техники для майнинга криптовалюты не обнаружены.

MOYO продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к инциденту. Пока неизвестно, какие санкции планируют применить.