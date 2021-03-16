Американские миллионеры задолжали $2,4 миллиарда подоходного налога

В США налогоплательщики с доходами более $1,5 млн в год не заплатили 39% задолженности по подоходному налогу и задолжали казне $2,4 млрд.

Американские миллионеры задолжали $2,4 миллиарда подоходного налога
Фото: businessjjet.com

В США налогоплательщики с доходами более $1,5 млн в год не заплатили 39% задолженности по подоходному налогу и задолжали казне $2,4 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на доклад генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию.

Что известно

Налоговая служба должна более энергично следить за богатыми американцами, которые намеренно уклоняются от уплаты подоходного налога, говорится в докладе генерального инспектора.

Как пишет Forbes, по данным аудита, около 686 налогоплательщиков, зарабатывающих не менее $200?000 в год, имели по состоянию на середину мая 2019 года суммарную задолженность по налогам в $38,5 млрд.

В докладе отмечается, что IRS собирает в течение года с момента передачи дела налоговому инспектору менее 50% налоговой задолженности c плательщиков с высокими доходами. Так, американцы с заработком от $1,5 млн в год не оплатили 39% задолженности на сумму $2,4 млрд.

Что будет с налогами

Как сообщают СМИ, администрация президента США Джо Байдена создает план поднятия налогов для тех, кто зарабатывает более $400 тысяч — изменения не торкнутся населения, чей годовой доход составляет меньше.

По данным источников Bloomberg, изменения коснутся в том числе налога на прибыль и доходы физлиц:

  • Ставку корпоративного налога на доходы увеличат 28% с 21%;
  • Повышение ставки налога на прибыль для физических лиц, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год;
  • Расширение охвата для налога на недвижимость;
  • Выше ставка налога на прибыль для физлиц, зарабатывающих от 1 миллиона долларов ежегодно.

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