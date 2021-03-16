Американские миллионеры задолжали $2,4 миллиарда подоходного налога
В США налогоплательщики с доходами более $1,5 млн в год не заплатили 39% задолженности по подоходному налогу и задолжали казне $2,4 млрд.
Налоговая служба должна более энергично следить за богатыми американцами, которые намеренно уклоняются от уплаты подоходного налога, говорится в докладе генерального инспектора.
Как пишет Forbes, по данным аудита, около 686 налогоплательщиков, зарабатывающих не менее $200?000 в год, имели по состоянию на середину мая 2019 года суммарную задолженность по налогам в $38,5 млрд.
В докладе отмечается, что IRS собирает в течение года с момента передачи дела налоговому инспектору менее 50% налоговой задолженности c плательщиков с высокими доходами. Так, американцы с заработком от $1,5 млн в год не оплатили 39% задолженности на сумму $2,4 млрд.
Что будет с налогами
Как
По данным источников Bloomberg, изменения коснутся в том числе налога на прибыль и доходы физлиц: