Американские миллионеры задолжали $2,4 миллиарда подоходного налога

Налоговая служба должна более энергично следить за богатыми американцами, которые намеренно уклоняются от уплаты подоходного налога, говорится в докладе генерального инспектора.

Как пишет Forbes, по данным аудита , около 686 налогоплательщиков, зарабатывающих не менее $200?000 в год, имели по состоянию на середину мая 2019 года суммарную задолженность по налогам в $38,5 млрд.

В докладе отмечается, что IRS собирает в течение года с момента передачи дела налоговому инспектору менее 50% налоговой задолженности c плательщиков с высокими доходами. Так, американцы с заработком от $1,5 млн в год не оплатили 39% задолженности на сумму $2,4 млрд.

Что будет с налогами

Как сообщают СМИ , администрация президента США Джо Байдена создает план поднятия налогов для тех, кто зарабатывает более $400 тысяч — изменения не торкнутся населения, чей годовой доход составляет меньше.

По данным источников Bloomberg, изменения коснутся в том числе налога на прибыль и доходы физлиц: