Импортный газ в феврале подешевел

Импорт природного газа на территорию Украины в феврале 2021 года осуществлялся по средней цене 249,27 долл. (6 945,77 грн) за тысячу кубометров, что несколько ниже, по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.



Как сообщалось, средняя цена импортного газа при его таможенном оформлении в январе 2020 года составляла 250,09 долл. (7 044,89 грн) за тысячу кубометров, увеличившись на 24%, по сравнению с декабрем 2020 года.



По данным Минэкономики, импорт природного газа на территорию Украины в декабре 2020 года осуществлялся по средней цене 202,47 долл. (5 702,84 грн) за тысячу кубометров, что на 11% выше цены ноября 2020 года.



Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.



