Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн

Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн

"Укрзализныця" с начала 2021 года провела 27 успешных аукционов в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» по продаже лома черных металлов.

В компании отметили, что 9-11 марта 2021 года состоялись сразу 16 аукционов по продаже металлолома общим количеством 85,6 тыс. тонн на сумму 569,1 млн грн, что превзошло результаты январских торгов.

Напомним, что в январе 2021 года "Укрзализныця" также проводила успешные аукционы по продаже металлолома по конкурентоспособным ценам.

В 2020 году "Укрзализныця" продала через систему ProZorro 145 тыс. тонн лома черных металлов на общую сумму 567 млн грн.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Бизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грнБизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грн
Работникам государственных шахт задолжали почти 1, 6 млрд грнРаботникам государственных шахт задолжали почти 1, 6 млрд грн
Турецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривенТурецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривен
Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 млрд гривен, - "Kyiv Post"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 млрд гривен, - "Kyiv Post"
Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в ГерманииApple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
Власти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономикиВласти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономики
Германия выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭСГермания выплатит 2,4 млрд евро компенсаций за закрытие АЭС
СБУ не дала списать из Дунайского пароходства 455 судов и барж на 2 млрд гривенСБУ не дала списать из Дунайского пароходства 455 судов и барж на 2 млрд гривен
Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.Правительство не пугает госдолг в размере 90 млрд долл.
Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.Norsk Hydro решил продать прокатное подразделение за 1,65 млрд долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости