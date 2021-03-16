Новостей.COM ⇒
2021-03-16
Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн
"Укрзализныця" с начала 2021 года провела 27 успешных аукционов в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» по продаже лома черных металлов.
В компании отметили, что 9-11 марта 2021 года состоялись сразу 16 аукционов по продаже металлолома общим количеством 85,6 тыс. тонн на сумму 569,1 млн грн, что превзошло результаты январских торгов.
Напомним, что в январе 2021 года "Укрзализныця" также проводила успешные аукционы по продаже металлолома по конкурентоспособным ценам.
В 2020 году "Укрзализныця" продала через систему ProZorro 145 тыс. тонн лома черных металлов на общую сумму 567 млн грн.
МинПром по материалам Металлургпром