НБУ потерял 800 млн долл. резервов

Международные резервы Национального банка Украины к 15 марта составляли 27,8 млрд долл. по сравнению с 28,54 млрд долл. на начало месяца. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.



"С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долл.", – отметил он.



Также Б.Данилишин сообщил, что обменный курс гривни на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около 27,7 грн/долл.



"Этому способствует близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения инвалюты со стороны клиентов банков (избыточный спрос на иностранную валюту на условиях "форвард" компенсируется ее предложением на условиях "спот")", – уточнил он.



Напомним, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,1 млрд долл.



