Приватизацию первой тюрьмы перенесли на апрель из-за отсутствия спроса

Фонд государственного имущества перенес на апрель приватизацию Ирпенского исправительного центра (№132) в поселке Коцюбинское.

Аукцион, на котором впервые в Украине должны были продать бывшую тюрьму, должен был состояться 16 марта, но сорвался из-за отсутствия заявок.

"Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены", - написал в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.

Следующую попытку продать бывший исправительный центр назначили на 16 апреля, сообщается на сайте "Prozorro.Продажи". Стоимость объекта будет вдвое меньше - 110 млн гривен вместо 220 млн.

Ирпенский исправительный центр №132, прекративший работу в августе 2019 года, имеет 8,3 га земельных участков в поселке, являющемся анклавом Киевской области внутри Киева . Объект находится всего в шести километрах от ближайшей станции Киевского метрополитена. Много лет обсуждался вопрос присоединения поселка к столице, но Верховная Рада в 2020 году решила иначе и отнесла его к Бучанскому району.

Фото: Фонд государственного имущества Украины

Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не использующихся по назначению.

Содержать закрытые учреждения, не выполняющие своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.