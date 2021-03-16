Вьетнамская Pomina Steel вывела на проектную мощность новую доменную печь

Вьетнамская Pomina Steel вывела на проектную мощность новую доменную печь

Вьетнамская компания Pomina Steel сообщила о выводе на проектную мощность доменной печи на своем заводе Pomina 3. Агрегат мощностью 1 млн т в год был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 г.

Горячий чугун, получаемый на доменной печи, загружается в электродуговую печь вместе с металлоломом, что дает возможность повысить качество готовой стальной продукции и снизить энергопотребление.

Как заявляет компания, оптимальным режимом стала 80%-ная загрузка доменной печи. При более высоком показателе компании пришлось бы использовать больше дорогостоящего импортного металлолома. Так по сравнению с прошлым годом потребление лома на Pomina Steel сократилось на 70-80%. Причем завод использует только местное сырье.

Мощности данного предприятия составляют 1,5 млн т стали и 1,1 млн т проката в год. Оно выпускает товарную заготовку, арматуру и катанку.

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