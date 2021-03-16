Администрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - Bloomberg

По подсчетам специалистов, это позволит позволило правительству США получить около $2,1 триллиона в течение 10 лет.

Администрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - Bloomberg
Фото: Depositphotosleungchopan

Администрация президента США Джозефа Байдена планирует первое за 30 лет повышение федеральных налогов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такой шаг призван помочь воплотить программу экономического развития Байдена, которая, по планам, должна быть принята после воплощения недавно принятого пакета мер по поддержке экономики.

Планируется повышение с 21% до 28% налога на прибыль корпораций и увеличение налогообложения дохода американцев, получающих более $400 тысяч в год, и пр.

По подсчетам исследовательского центра Tax Policy Center, подобное повышение налогов позволило бы правительству США получить около $2,1 триллиона в течение 10 лет. Объем программы экономического развития Байдена, которая еще не представлена, может достигать $4 триллионов.

Напомним, план помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью $1,9 трлн был представлен Байденом в середине января. Документ предусматривает расходы в размере более $400 миллиардов на вакцинацию, тестирование, создание новых рабочих мест в сфере здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 млн доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев получит дополнительно $1400 помощи. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральную помощь по безработице в размере $400 вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендованного жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты. Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних $7,25 до $15 в час.

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