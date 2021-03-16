Telegram разместил конвертируемые облигации на $1 миллиард

Telegram Group 12 марта разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигациии под 7% годовых на $1 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1 миллиард
Фото: rbc.ru

Детали размещения

Отмечается, что размещение облигаций ставок прошло по цене номинала.

Результаты размещения подтверждает и Bloomberg: Telegram привлек $1 млрд под 7% годовых, минимальный лот для участия составлял $500 тыс.

Бонды разместили до 2026 года, первая выплата купона запланирована на сентябрь этого года.

«О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Деньги компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуска которой так и не произошло», — говорится в сообщении.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Telegram планирует разместить пятилетние облигации номиналом не менее $200 тыс. на международном рынке Лондонской фондовой биржи. Средства компании нужны, чтобы расплатиться с долгами в размере более $600 млн до 30 апреля 2021 года.

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