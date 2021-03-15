Правительство может продлить на апрель предельную цену газа 6,99 грн за кубометр

Ввести летнюю цену газа вряд ли успеют из-за того, что для этого еще не готова нормативная база.

Правительство может продлить на апрель действие граничной цены газа в размере 6,99 грн за кубометр.

Об этом говорится в публикации "Вільний газ - нові правила від Юрія Вітренка".

"С апреля ввести летнюю цену газа вряд ли успеют из-за того, что для этого еще не готова нормативная база. По информации LB.ua, чтобы не допустить подорожания газа, в правительстве рассматривают возможность продлить действие предельной цены газа еще на месяц", - говорится в публикации.

По словам Витренко, механизм формирования годовой цены газа, по которой ресурс будет продаваться поставщикам газа населению и предприятиям ТКЭ, еще не определен, но исходя из цифр, которые фигурируют в процессе подготовки этого механизма, она может быть в пределах 6,2-7, 2 грн за кубометр.

Цель правительства - добиться, чтобы конечная цена для потребителя была не выше действующей в первом квартале 2021-го - 6,99 грн. после добавления маржи поставщика.

"Поэтому максимальной ценой для продажи газа поставщикам в Кабмине считают 6,2 грн за кубометр. После добавления маржи, для конечного потребителя цена не выйдет за рамки 6,99 грн. Размер маржи в документе (проект постановления Кабмина) не указан. Однако, исходя из имеющихся цифр, она теоретически может достигать примерно 12%", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики не имеет намерения продолжать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Напомним, зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газоснабжающим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр. В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривень за кубометр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине разрабатывается концепция годичной цены газа для населения. Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".