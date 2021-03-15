В Украине возобновляет работу комиссия по присвоению звезд гостиницам

Сейчас есть 75 заявок от отельеров на определение категорий.

Комиссия по установлению категорий для отелей и других объектов возобновляет свою работу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Накануне был утвержден новый состав Комиссии. Первое ее заседание состоится 16 марта и будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

"Есть 75 заявок от отельеров на определение категорий, то есть - присвоение звезд. Сейчас такие категории из пяти тысяч заведений размещения в Украине имеют не более 200. Большая часть заявок подана впервые, у части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведений", - отметила глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

Как известно, полномочия по установлению категорий гостиницам прошлого года были переданы от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ГАРТ, деятельность которого направляется Министром культуры. В состав обновленной комиссии вошли представители ГАРТ, МКИП, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, представители общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей.

"Мы и в дальнейшем планируем еженедельно рассматривать все 75 заявок в очередности поступления в течение марта-апреля 2021 года. График всех заседаний будет обнародован в ближайшее время на официальном сайте", - подчеркнула глава ГАРТ.

Также параллельно начала работу Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.

Напомним, в июле 2018 года правительство приняло постановление, которое позволяет возобновить приостановленный в январе 2018 года процесс категоризации отелей и других объектов, предоставляющих услуги временного размещения. Отмечалось, что аккредитацию на выполнение соответствующих работ имеют 17 органов по сертификации.