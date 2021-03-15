Аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию вокруг "Овостар Юнион"

Информация о рейдерской атаке пришла в посольство Канады в Украине.

Давление и попытка рейдерского захвата группы компаний "Овостар Юнион" подрывает доверие иностранных инвесторов к дальнейшим инвестициям в экономику Украины и вредит инвестиционному климату страны. Об этом заявили представители "Всеукраинского аграрного форума" на своем официальном сайте. В заявлении отмечается, что, начиная с 2020 года, "Овостар Юнион" находится под давлением ФК "Фингрупп Фактор", защищая свои интересы в суде и в уголовных процессах, пишет РБК-Украина.

Во ВАФ также утверждают, что бенефициары "Фингрупп Фактор" (Василий и Евгений Астион, - ред.) оказывают давление на акционеров и менеджмент компании "Овостар", заставляя выкупить имущественные права требования по кредиту, полученному предыдущим владельцем активов в банке "Надра", который сейчас находится в состоянии банкротства.

Поскольку в состав инвесторов "Овостар Юнион" входят крупные международные инвесторы, в том числе - канадский финансовый холдинг FAIRFAX, информация о рейдерской атаке пришла в посольство Канады в Украине, которое направило ноту в профильные министерства Украины и Офис генпрокурора с просьбой о защите иностранных инвестиций, добавляют в ВАФ.

Участники ВАФ тоже приняли решение обратиться с заявлением к представителям судейского корпуса, органов и представителей государственной власти.

"Группа" Овостар Юнион "- один из крупнейших производителей куриных яиц Украины и один из основных бюджетообразующих налогоплательщиков в своих регионах, предоставляя более 1500 рабочих мест в сельской местности Украины. Поэтому в результате таких незаконных действий пострадают как работники предприятия, так и территориальные общины, расходы которых финансируются путем налогов группы. А уменьшение производства социально важной продукции группы приведет к росту цен и является угрозой продовольственной безопасности страны", - отмечают в союзе.

Напомним, Ovostar Union - публичная компания, акции которой принадлежат крупным международным институциональным инвесторам из Канады и других стран.

"Овостар" входит в пятерку лучших производителей яиц в Европе. Канадский инвестор группы, Fairfax Holdings, имеет рыночную капитализацию 14,31 млрд долларов, и инвестировал в Украину более 500 млн долларов.

Объектом спора является одно из предприятий группы - ООО "Овостар", а именно его имущественный комплекс и земельный участок, расположенные в Макаровском районе Киевской области.

Компания приобрела эти активы в 2018 году и на их базе построила завод по производству яичных продуктов. В 2020 году ФК "Фингрупп Фактор" приобрела право требования по кредитной задолженности бывшего владельца этого актива - ЗАО "Макарово" с дисконтом 97% - и хочет заставить акционеров "Овостар" приобрести права требования по кредиту ПАО "КБ "Надра".

Ранее "Союз птицеводов Украины" также поддержал компанию "Овостар", опубликовав открытое заявление по этой ситуации.

Сейчас дело слушается в Северном апелляционном суде.