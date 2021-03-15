Экс-главе правления и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявлено о подозрении

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова санкционировала три новых подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Об этом сообщают на сайте Офиса генпрокурора.

"Согласовано сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему председателю правления ПАО КБ «ПриватБанк», а также о подозрении бывшему заместителю председателя правления и бывшему руководителю департамента межбанковских операций в растрате имущества банка путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "ПриватБанк", бывшее руководство банка разработало и организовало преступную схему вывода денег из банка.

Бывший председатель правления направил письма-сообщение в банк одной из европейских стран с целью безосновательного списания с корреспондентских счетов денежных средств в сумме $314,9 млн, что в пересчете по курсу Нацбанка составляло 8,2 млрд грн, для погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Далее с целью прикрытия растраты бывшие высокопоставленные служащие подделали банковские документы - внесли изменения в электронную систему банка за предыдущие даты - и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица, таким образом сделав его якобы должником предварительно выведенной суммы.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест с целью возмещения причиненных убытков.

"В целом на сегодня к уголовной ответственности привлечены бывшие председатель правления ПриватБанка, два его заместителя и два руководителя департаментов. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на депозитный счет, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка времен Коломойского Владимиру Яценко. 22 февраля 2020 года Яценко, бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и бывшему первому заместителю председателя правления СК "Ингосстрах" Елене Бичихиной объявили подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривень из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

После подписания подозрения Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе". Защитники утверждают, что Яценко не собирался бежать.

Яценко арестовали, но он сразу вышел на волю под залог.