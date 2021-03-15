Экс-главе правления и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявлено о подозрении

Речь идет о растрате 8,2 млрд гривень.

Экс-главе правления и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявлено о подозрении
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова санкционировала три новых подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Об этом сообщают на сайте Офиса генпрокурора.

"Согласовано сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему председателю правления ПАО КБ «ПриватБанк», а также о подозрении бывшему заместителю председателя правления и бывшему руководителю департамента межбанковских операций в растрате имущества банка путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "ПриватБанк", бывшее руководство банка разработало и организовало преступную схему вывода денег из банка.

Бывший председатель правления направил письма-сообщение в банк одной из европейских стран с целью безосновательного списания с корреспондентских счетов денежных средств в сумме $314,9 млн, что в пересчете по курсу Нацбанка составляло 8,2 млрд грн, для погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Далее с целью прикрытия растраты бывшие высокопоставленные служащие подделали банковские документы - внесли изменения в электронную систему банка за предыдущие даты - и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица, таким образом сделав его якобы должником предварительно выведенной суммы.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест с целью возмещения причиненных убытков.

"В целом на сегодня к уголовной ответственности привлечены бывшие председатель правления ПриватБанка, два его заместителя и два руководителя департаментов. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на депозитный счет, который принадлежит бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка времен Коломойского Владимиру Яценко. 22 февраля 2020 года Яценко, бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и бывшему первому заместителю председателя правления СК "Ингосстрах" Елене Бичихиной объявили подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривень из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

После подписания подозрения Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе". Защитники утверждают, что Яценко не собирался бежать.

Яценко арестовали, но он сразу вышел на волю под залог.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеровКабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
Блок рекламы


Похожие новости
Фигурант дела Приватбанка успел переписать имущество на гражданскую жену. Это имущество арестовалиФигурант дела Приватбанка успел переписать имущество на гражданскую жену. Это имущество арестовали
Бывший "топ" ПриватБанка после ареста переписал на родственников десятки миллионов гривенБывший "топ" ПриватБанка после ареста переписал на родственников десятки миллионов гривен
Членом правления Ощадбанка стала Елена МалинскаяЧленом правления Ощадбанка стала Елена Малинская
В Ощадбанке новый член правленияВ Ощадбанке новый член правления
Минрегион и Всемирный банк согласовали потенциальные направления привлечения кредитных средствМинрегион и Всемирный банк согласовали потенциальные направления привлечения кредитных средств
Апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение дела о национализации "Приватбанка", - СМИАпелляционный админсуд временно остановил рассмотрение дела о национализации "Приватбанка", - СМИ
Минторг США объявил результаты по двум расследованиям импорта г/к прокатаМинторг США объявил результаты по двум расследованиям импорта г/к проката
Ощадбанк переназначил Тютюна членом правления и оставил ответственным за розничный бизнесОщадбанк переназначил Тютюна членом правления и оставил ответственным за розничный бизнес
Суд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанкаСуд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанка
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
Последние новости
Подгружаем последние новости