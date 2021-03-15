Бизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грн

Бизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грн

Со старта программы банки-участники выдали 10 369 кредитов на общую сумму 25,5 млрд грн. Из них 13,3 млрд грн – рефинансирование ранее полученных займов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 7,7 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%). В региональном разрезе лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 360 договоров договоры на сумму 1,42 млрд грн. В частности, 985 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. 339 млн грн – это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 98 млн грн.

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 27 банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Кредитвест Банк", "Агропросперис Банк", "ПроКредит Банк", "Аккордбанк", "Банк "Украинский капитал", "МТБ Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Асвио Банк", КИБ, "МетаБанк".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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