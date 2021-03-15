АМКУ расследует уменьшение гарантированных запасов угля на ТЭС

Комитет выясняет, "повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование и т.д.".

Антимонопольный комитет Украины по собственной инициативе проводит расследование вопроса, связанного с уменьшением гарантированных запасов угля на тепловых электростанциях (ТЭС) в нынешний отопительный период.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Комитет по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях/обращениях, поступивших в комитет по аналогичным вопросам. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, комитетом будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении АМКУ на официальном сайте.

Отмечается, что Комитет выясняет, "повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование и т.д.".

В то же время АМКУ заявляет о получении заявлений от бытовых потребителей и общественных организаций.

"В последние недели в АМКУ поступают обращения от бытовых потребителей электроэнергии и общественных организаций «относительно действий группы компаний «ДТЭК», которые заключаются в ограничении поставок угля компаниям-контрагентам, непополнении запасов угля на собственных складах, выходе генерирующих мощностей на внеплановые аварийные остановки, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии». Берем формулировку в кавычки, поскольку она повторяется в этих идентичных заявлениях, - пояснили в Комитете.

В АМКУ подчеркнули, что будут принимать к рассмотрению только те заявления, которые соответствуют установленным критериям.

"Заявления, которые уже поступили в АМКУ, не содержат информации и объяснений по возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования на аварийные ремонты. Следовательно, такие заявления органы комитета не могут рассматривать" , - пояснили в АМКУ.

Напомним, Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг оштрафовала АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова за несоблюдение норм по запасам угля на складах ТЭС. По решению НКРЭКУ, компании получили максимальный штраф - по 1,7 млн грн каждая.

В феврале сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит на несколько дней работы. В таком случае, веерных отключений электроэнергии, по словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, можно будет избежать только путем импорта электроэнергии из Беларуси и РоSSии.