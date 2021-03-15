В Китае обвалились биржевые котировки на железную руду

В Китае обвалились биржевые котировки на железную руду

Китайские биржевые котировки на железную руду упали более чем на 6% в понедельник после того, как ведущий сталелитейный город страны Таншань пообещал сократить выбросы на 50% в период сильного загрязнения и наказать тех, кто не соблюдает ограничения производства.

Самый популярный контракт на поставку железной руды через три месяца на Далянской товарной бирже подешевел на 6,3%, до 1 005 юаней (примерно 154,55 долл. США) за тонну, самого низкого уровня с 8 февраля.

Цены на другие ингредиенты для сталеплавильного производства также упали из-за опасений по поводу дальнейшего контроля над производством.

Фьючерсы на коксующийся уголь на Далянь подешевели на 3,0%, до 1486 юаней за тонну.

Фьючерсы на кокс упали на 3,2%, до 2226 юаней на момент закрытия после падения всего в 2204 юаня за тонну, самого низкого уровня с 5 ноября 2020 года.

Однако фьючерсы на сталь на Шанхайской фьючерсной бирже закрылись повышением.

Объем промышленного производства во второй по величине экономике мира превзошел ожидания рынка в период с января по февраль, чему способствовало быстрое восстановление в производственном секторе.

Строительная арматура на Шанхайской бирже подорожала на 0,6%, до 4787 юаней за тонну.

Горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 1,1%, до 5 068 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь упали на 0,1%, до 14 060 юаней за тонну.

МинПром по материалам Steelland

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