В Китае обвалились биржевые котировки на железную руду

Китайские биржевые котировки на железную руду упали более чем на 6% в понедельник после того, как ведущий сталелитейный город страны Таншань пообещал сократить выбросы на 50% в период сильного загрязнения и наказать тех, кто не соблюдает ограничения производства.



Самый популярный контракт на поставку железной руды через три месяца на Далянской товарной бирже подешевел на 6,3%, до 1 005 юаней (примерно 154,55 долл. США) за тонну, самого низкого уровня с 8 февраля.



Цены на другие ингредиенты для сталеплавильного производства также упали из-за опасений по поводу дальнейшего контроля над производством.



Фьючерсы на коксующийся уголь на Далянь подешевели на 3,0%, до 1486 юаней за тонну.



Фьючерсы на кокс упали на 3,2%, до 2226 юаней на момент закрытия после падения всего в 2204 юаня за тонну, самого низкого уровня с 5 ноября 2020 года.



Однако фьючерсы на сталь на Шанхайской фьючерсной бирже закрылись повышением.



Объем промышленного производства во второй по величине экономике мира превзошел ожидания рынка в период с января по февраль, чему способствовало быстрое восстановление в производственном секторе.



Строительная арматура на Шанхайской бирже подорожала на 0,6%, до 4787 юаней за тонну.



Горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, вырос на 1,1%, до 5 068 юаней за тонну.



Фьючерсы на нержавеющую сталь упали на 0,1%, до 14 060 юаней за тонну.



