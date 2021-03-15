Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов
Индия обогнала РоSSию по размеру ЗВР ($580,3 млрд против $580,1 млрд) и вышла на четвертое место в мире по этому показателю. Об этом пишет Profinance.
Тройка лидеров
По данным Международного валютного фонда, тройка лидеров по размеру ЗВР включает в себя Китай, Японию и Швейцарию.
Сегодня размер ЗВР Индии равен примерно 18 месяцам импорта, а их росту способствовали профит текущего счета, увеличение притока капитала на фондовый рынок страны, а также рост прямых иностранных инвестиций.
Что значит ЗВР
Считается, что большой размер ЗВР успокаивает иностранных инвесторов и способствует повышению кредитных рейтингов страны, т. к. правительство получает возможность обслуживать долги, невзирая на ухудшение экономических условий.
В 2020 году Банк Индии купил на валютном рынке $88 млрд, что позволило рупии показать наилучшую динамику среди главных валют Азии. Однако из-за этих событий Минфин США внес Индию в список наблюдения на предмет валютных манипуляций.
Напомним
- На начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы — $18,1 млрд.
- В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% — до $ 25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума.