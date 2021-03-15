Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов

Индия обогнала РоSSию по размеру ЗВР ($580,3 млрд против $580,1 млрд) и вышла на четвертое место в мире по этому показателю. Об этом пишет Profinance.

Фото: slovoidilo.ua

Тройка лидеров

По данным Международного валютного фонда, тройка лидеров по размеру ЗВР включает в себя Китай , Японию и Швейцарию.

Сегодня размер ЗВР Индии равен примерно 18 месяцам импорта, а их росту способствовали профит текущего счета, увеличение притока капитала на фондовый рынок страны, а также рост прямых иностранных инвестиций.

Что значит ЗВР

Считается, что большой размер ЗВР успокаивает иностранных инвесторов и способствует повышению кредитных рейтингов страны, т. к. правительство получает возможность обслуживать долги, невзирая на ухудшение экономических условий.

В 2020 году Банк Индии купил на валютном рынке $88 млрд, что позволило рупии показать наилучшую динамику среди главных валют Азии. Однако из-за этих событий Минфин США внес Индию в список наблюдения на предмет валютных манипуляций.

Напомним