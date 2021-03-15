Новостей.COM ⇒
2021-03-15
Нацбанк 12 марта предоставил 2,5 миллиарда рефинансирования для 13 банков
Национальный банк Украины 12 марта провел тендер по поддержке ликвидности банков и предоставил 2,5 млрд грн рефинансирования для 13 банков. Об этом
Фото: stockworld.com.ua
Какое рефинансирование предоставят
По результатам тендера до 84 дней (3 месяца) была удовлетворена заявка одного банка на 100 млн грн по процентной ставке в размере 6,5% годовых.
Сроком до 1820 дней (5 лет) были удовлетворены заявки 12 банков на общую сумму 2,484 млрд грн по аналогичной процентной ставкой.
Ранее
Национальный банк на тендерах с начала года предоставил банкам такое рефинансирование:
|Дата
|Количество банков
|Сумма рефинанса, грн
|% годовых
|Срок, дней
|06.01.21
|3
|492 млн
|6
|84
|15.01.21
|15 + 2
|8,47 млрд + 182 млн
|6
|1820 +84
|22.01.21
|2
|256 млн
|6
|84
|29.01.21
|3
|742 млн
|6
|84
|05.02.21
|4
|440 млн
|6
|84
|12.02.21
|17 + 1
|9,3 млрд + 38 млн
|6
|1820 + 84
|19.02.21
|5
|660 млн
|6
|84
|26.02.21
|4
|406 млн
|6
|84