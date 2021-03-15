Нацбанк 12 марта предоставил 2,5 миллиарда рефинансирования для 13 банков

Национальный банк Украины 12 марта провел тендер по поддержке ликвидности банков и предоставил 2,5 млрд грн рефинансирования для 13 банков. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Нацбанк 12 марта предоставил 2,5 миллиарда рефинансирования для 13 банков
Фото: stockworld.com.ua

Какое рефинансирование предоставят

По результатам тендера до 84 дней (3 месяца) была удовлетворена заявка одного банка на 100 млн грн по процентной ставке в размере 6,5% годовых.

Сроком до 1820 дней (5 лет) были удовлетворены заявки 12 банков на общую сумму 2,484 млрд грн по аналогичной процентной ставкой.

Ранее

Национальный банк на тендерах с начала года предоставил банкам такое рефинансирование:

Дата Количество банков Сумма рефинанса, грн % годовых Срок, дней
06.01.21 3 492 млн 6 84
15.01.21 15 + 2 8,47 млрд + 182 млн 6 1820 +84
22.01.21 2 256 млн 6 84
29.01.21 3 742 млн 6 84
05.02.21 4 440 млн 6 84
12.02.21 17 + 1 9,3 млрд + 38 млн 6 1820 + 84
19.02.21 5 660 млн 6 84
26.02.21 4 406 млн 6 84


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