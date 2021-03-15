Нацбанк 12 марта предоставил 2,5 миллиарда рефинансирования для 13 банков

Национальный банк Украины 12 марта провел тендер по поддержке ликвидности банков и предоставил 2,5 млрд грн рефинансирования для 13 банков. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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Какое рефинансирование предоставят

По результатам тендера до 84 дней (3 месяца) была удовлетворена заявка одного банка на 100 млн грн по процентной ставке в размере 6,5% годовых.

Сроком до 1820 дней (5 лет) были удовлетворены заявки 12 банков на общую сумму 2,484 млрд грн по аналогичной процентной ставкой.

Ранее

Национальный банк на тендерах с начала года предоставил банкам такое рефинансирование: