Пандемия стоила экономике Германии 250 миллиардов евро
Локдаун обойдется немецкой экономике в первом квартале 2021 в 50 млрд евро. По итогам марта, сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) за весь период пандемии таким образом составит около 250 млрд евро. Об этом
Падение экономики
По словам директора института Михаэля Гютера (Michael H?ther), вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики. И хотя финансовая помощь от государства и программа сокращенного рабочего времени, которая часто позволяет избежать увольнений, и помогли предотвратить худшие последствия, однако выплаты осуществлялись со значительными задержками.
Гютер заявил, что в Германии сейчас есть около 5000 так называемых «зомби-предприятий», которые существуют благодаря финансовой помощи от государства или только потому, что в стране временно отменили обязанность об объявлении банкротства неплатежеспособными компаниями.
Несмотря на это, по данным директора IW, в течение 2020 года около 16?300 предприятий в Германии объявили о банкротстве.
С другой стороны, многие предприятия в Германии за этот период смогли сэкономить немалые средства — например, за счет сокращения количества командировок за границу и внутри страны.
По подсчетам Немецкого объединения делового туризма, от начала пандемии немецкие компании сэкономили около 50 млрд евро из-за отмены командировок. Количество последних сократилась почти на 90 процентов, сообщает Welt am Sonntag.
Напомним, по подсчетам аналитиков, ВВП Германии 2020 года из-за введения карантина сократился на 5,1 процента после роста на 0,6 процента в 2019 году.