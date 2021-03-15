Пандемия стоила экономике Германии 250 миллиардов евро

Локдаун обойдется немецкой экономике в первом квартале 2021 в 50 млрд евро. По итогам марта, сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) за весь период пандемии таким образом составит около 250 млрд евро. Об этом сообщает DW.

Фото: epravda.com.ua

Падение экономики

По словам директора института Михаэля Гютера (Michael H?ther), вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики. И хотя финансовая помощь от государства и программа сокращенного рабочего времени, которая часто позволяет избежать увольнений, и помогли предотвратить худшие последствия, однако выплаты осуществлялись со значительными задержками.

Гютер заявил, что в Германии сейчас есть около 5000 так называемых «зомби-предприятий», которые существуют благодаря финансовой помощи от государства или только потому, что в стране временно отменили обязанность об объявлении банкротства неплатежеспособными компаниями.

Несмотря на это, по данным директора IW, в течение 2020 года около 16?300 предприятий в Германии объявили о банкротстве.

С другой стороны, многие предприятия в Германии за этот период смогли сэкономить немалые средства — например, за счет сокращения количества командировок за границу и внутри страны.

По подсчетам Немецкого объединения делового туризма, от начала пандемии немецкие компании сэкономили около 50 млрд евро из-за отмены командировок. Количество последних сократилась почти на 90 процентов, сообщает Welt am Sonntag.