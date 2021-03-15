Платежный сервис Stripe стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долины

Сервис онлайн-платежей Stripe собрал $600 млн в рамках последнего раунда привлечения финансирования, инвесторы оценили компанию в $95 млрд.

Платежный сервис Stripe стал самой дорогой частной компанией Кремниевой долины
Фото: finclub.net

Сервис онлайн-платежей Stripe собрал $600 млн в рамках последнего раунда привлечения финансирования, инвесторы оценили компанию в $95 млрд. Об этом пишет Forbes.

Согласно сообщению, эта оценка превышает оценку Facebook и Uber до того, как они стали публичными, и является рекордной для частных компаний из Кремниевой долины.

Участниками последнего раунда финансирования Stripe стали агентство национального казначейства Ирландии (оператор суверенного фонда страны), Allianz, Fidelity, Baillie Gifford, AXA и Sequoia Capital. Привлеченные $600 млн компания намерена использовать для расширения своей деятельности в Европе, в том числе увеличения численности сотрудников в офисе в Дублине на 1000 человек в течение ближайших пяти лет и запуск до конца 2021 года сервиса в Бразилии, Индии и Индонезии. В сентябре 2019 года инвесторы оценили компанию в $35 млрд.

Что известно о компании

Компанию Stripe в Сан-Франциско основали братья-ирландцы Патрик и Джон Коллисоны в 2010 году. Ранними инвесторами Stripe были основатели PayPal Илон Маск F и Питер Тиль, а также влиятельный стартап-акселератор Кремниевой долины Y Combinator.

Сервис помогает предприятиям принимать онлайн-платежи, взимая комиссию за каждую транзакцию. Среди партнеров Stripe сервис Zoom, канадская компания Shopify и Amazon.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске в Украине новой платежной системы Stripe.

Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

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