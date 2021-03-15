Помощь $1400. На что потратят деньги американцы

Конгресс США одобрил новую программу помощи гражданам страны. Тем, у кого годовой доход ниже $75?000 (преобладающая часть населения страны), выдадут по $1400 единоразовой помощи. Согласно опросу Deutsche Bank, молодые люди, которые получат пособие, планируют потратить его на акции, пишет AIN.

Фото: tradernew.pro

Банк проводил опрос среди тех, кто уже так или иначе использует различные онлайн-платформы для торговли. В опросе приняло участие несколько сотен человек.

Куда потратят деньги

Молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет говорят, что планируют инвестировать до 50% полученных средств.

Люди в возрасте от 18 до 25 и от 35 до 54 лет уверяют, что потратят на акции от 30% до 40%. Меньше всего вкладывать будут люди старшего возраста.

В предыдущие разы, когда государство делало выплаты жителям страны, 8% получателей тратили деньги на инвестиции — это практически каждый десятый.

Многие уверяли, что именно «бесплатные деньги» стали причиной роста рынка акций в целом, а также конкретно Tesla, оценка которой недалеко от $1 трлн. Свободные средства также повлияли и на ситуацию с GameStop.

Кроме того, показательным стал рост группы инвесторов на Reddit: за последние два месяца число участников выросло в 5 раз — там уже почти 10 млн пользователей.

В целом правительство США позитивно оценивает помощь гражданам. Около 40% из полученных средств уходит на еду, быт и т. д, еще 30% — на погашение долгов.

Предыстория

Президент США Джо Байден подписал пакет помощи для пострадавшей от пандемии экономики Соединенных Штатов. Американский план спасения размером в $1,9 трлн был подписан в годовщину введения локдауна в США .

Антикризисный пакет, в частности, предусматривает: