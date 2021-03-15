Помощь $1400. На что потратят деньги американцы
Конгресс США одобрил новую программу помощи гражданам страны. Тем, у кого годовой доход ниже $75?000 (преобладающая часть населения страны), выдадут по $1400 единоразовой помощи. Согласно
Банк проводил опрос среди тех, кто уже так или иначе использует различные онлайн-платформы для торговли. В опросе приняло участие несколько сотен человек.
Куда потратят деньги
Молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет говорят, что планируют инвестировать до 50% полученных средств.
Люди в возрасте от 18 до 25 и от 35 до 54 лет уверяют, что потратят на акции от 30% до 40%. Меньше всего вкладывать будут люди старшего возраста.
В предыдущие разы, когда государство делало выплаты жителям страны, 8% получателей тратили деньги на инвестиции — это практически каждый десятый.
Многие уверяли, что именно «бесплатные деньги» стали причиной роста рынка акций в целом, а также конкретно Tesla, оценка которой недалеко от $1 трлн. Свободные средства также повлияли и на ситуацию с GameStop.
Кроме того, показательным стал рост группы инвесторов на Reddit: за последние два месяца число участников выросло в 5 раз — там уже почти 10 млн пользователей.
В целом правительство США позитивно оценивает помощь гражданам. Около 40% из полученных средств уходит на еду, быт и т. д, еще 30% — на погашение долгов.
Предыстория
Президент США Джо Байден подписал пакет помощи для пострадавшей от пандемии экономики Соединенных Штатов. Американский план спасения размером в $1,9 трлн был подписан в годовщину введения локдауна в США.
Антикризисный пакет, в частности, предусматривает:
- расширение пособий по безработице до $300 в неделю;
- выплату $1400 для налогоплательщика или $2800 для супругов, если их годовые доходы не превышают $70 тыс. или $150 тыс. соответственно;
- налоговые льготы для семей с детьми и без;
- $30 млрд в целом помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги;
- $46 млрд для тестирования на коронавирус и примерно $14 млрд на ускорение вакцинации от коронавируса;
- около $170 млрд на помощь системе образования;
- $25 млрд — для ресторанов и баров.