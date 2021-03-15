Во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 миллиарда гривен

Во время обысков изъяли 5 млн наличными и 102 печати.

Фото: gp.gov.ua

Главное управление Государственной фискальной службы в Львовской области разоблачило конвертационный центр с оборотом 1,7 миллиарда грн за период 2019-2020 годов.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора и фейсбуке Фискальной службы.

"Ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете. В дальнейшем путем подделки финансово-хозяйственной документации отображалась «бестоварная» реализация ввезенного товара и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности", - считает следствие.

Налоговая милиция провела пять обысков в офисах конвертцентра, найдя 5 млн гривен наличными, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновую бухгалтерию.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Дело расследуется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов.

Напомним, что в 2020 году временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что из-за "скруток" бюджет Украины ежемесячно терял 2,5 миллиарда гривен.

Руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко в августе 2020 года заявил, что на 99% понятие "скрутки" в Украине перестало существовать.