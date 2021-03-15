Какие страны самые дешевые для жизни, какие — самые дорогие (рейтинг)
Международное агентство Bloomberg представило на своих страницах данные глобальной базы Numbeo, пишет PaySpace Magazine. Итак, где в мире самые низкие цены на еду, жилье, транспорт, телекоммуникационные услуги и рестораны, где — самые высокие.
Самая дешевая аренда жилья
В тройку стран с самой доступной арендой жилья вошли Бангладеш, Непал и Пакистан. Здесь аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется от $128 до $136 в месяц. Украина вошла в топ-20 стран по этому показателю со средней ценой на аренду «однушки» в $289,53.
- Бангладеш — $128,27
- Непал — $129,56
- Пакистан — $135,91
- Индия — $159,92
- Алжир — $176,70
- Тунис — $187,99
- Египет — $195,36
- Турция — $207,24
- Бразилия — $224,67
- Северная Македония — $226,09
Самая дорогая аренда в Гонконге ($2204,50), Сингапуре ($2092,54) и Швейцарии ($1627,28).
Самая дешевая коммуналка
В топе стран с самой недорогой коммуналкой — Нигерия, Непал и Узбекистан. Украина со средней стоимостью коммуналки $95,25 в этом рейтинге оказалась на 50-м месте.
- Нигерия — $23,32
- Непал — $25,31
- Узбекистан — $26,19
- Египет — $34,35
- Кения — $35,40
- Боливия — $36,39
- Алжир — $37,02
- Иран — $37,69
- Мексика — $39,29
- Индия — $40,25
Самые дорогие коммунальные услуги в Германии ($271,25), Словении ($247,81) и Австрии ($242,41).
Самый дешевый месячный проездной
Украина вошла в десятку стран с самым недорогим проездным в городском транспорте. Самый дешевый транспорт в Шри-Ланке, Пакистане и Вьетнаме.
- Шри-Ланка — $5,13
- Пакистан — $7,59
- Вьетнам — $8,68
- Индия — $9,56
- Непал — $9,59
- Алжир — $9,59
- Грузия — $9,76
- Молдова — $10,28
- Филиппины — $10,64
- Украина — $10,71
Самые дорогие проездные в Ирландии ($133), Новой Зеландии ($118,33) и Австралии ($116,40).
Самый дешевый интернет
Самый недорогой интернет оказался в Украине — Numbeo оценил средний месячный тарифный план в чуть больше $5.
- Украина — $5,08
- РоSSия — $6,55
- Румыния — $9,11
- Молдова — $9,94
- Индия — $10,85
- Вьетнам — $11,11
- Беларусь — $11,15
- Казахстан — $11,52
- Болгария — $12,67
- Литва — $12,85
Самый дорогой интернет в Эфиопии ($541,88), ОАЭ ($98,31) и Катаре ($86,58).
Самая дешевая мобильная связь
Самые доступные тарифы на мобильную связь — в Египте, Индии и Шри-Ланке. В этих странах одна минута мобильной связи по предоплате обойдется всего в один цент. Украина со средними тарифами в $0,03 за минуту вошла в топ-15 государств с самой дешевой связью.
- Египет — $0,01
- Индия — $0,01
- Шри-Ланка — $0,01
- Бангладеш — $0,02
- Пакистан — $0,02
- Иран — $0,02
- Непал — $0,02
- Узбекистан — $0,02
- Эфиопия — $0,02
- РоSSия — $0,02
Самые дорогие тарифы в Греции ($0,46), Ливане ($0,36) и на Мальте ($0,35).
Самое дешевое такси
Самое недорогое такси в Тунисе, Шри-Ланке, Иране и Чили. Украина со средней стоимостью такси $1,43 в этом списке находится на 63-й позиции.
- Тунис — $0,18
- Шри-Ланка — $0,31
- Иран — $0,48
- Чили — $0,48
- Индонезия — $0,49
- Иордания — $0,49
- Египет — $0,51
- Вьетнам — $0,52
- Алжир — $0,55
- Узбекистан — $0,60
Самое дорогое такси в Норвегии ($11,64), Дании ($8,13) и Финляндии ($7,25).
Самые дешевые рестораны
Самый недорогой ужин на двоих в среднем по качеству ресторане можно заказать в Индии. Здесь он обойдется менее чем в $11. Украина по ресторанным ценам входит в топ-25 рейтинга со средней стоимостью ужина в $21,40.
- Индия — $10,90
- Пакистан — $11,38
- Бангладеш — $11,49
- Непал — $12,74
- Шри-Ланка — $12,84
- Индонезия — $14,01
- Малайзия — $14,79
- Турция — $15,07
- Алжир — $15,09
- Тунис — $16,42
Самые дорогие рестораны средней ценовой категории в Швейцарии ($109,17), Дании ($97) и Исландии ($96,20).
Самый дешевый McDonalds
Самый недорогой McDonalds — в Узбекистане, Алжире и на Филиппинах. В этих странах Combo Meal меню обойдется примерно в $3. Украина в этом рейтинге — в топ-15 — $3,90.
- Узбекистан — $3
- Алжир — $3,02
- Филиппины — $3,09
- РоSSия — $3,36
- Турция — $3,43
- Эфиопия — $3,44
- Индонезия — $3,50
- Северная Македония — $3,51
- Косово — $3,61
- Черногория — $3,61
Самый дорогой McDonalds в Швейцарии ($15,28), Израиле ($15,13) и Исландии ($13,85).
Самые недорогие продукты
Если взять список основных продуктов питания, то самые высокие и самые низкие цены на эти категории товаров в разрезе стран выглядят так.
Килограмм риса дешевле всего купить на Шри-Ланке ($0,58), в Непале ($0,68) и Бангладеш ($0,68). Самый дорогой рис в Японии ($4,73), Южной Корее ($4,08) и США ($4). Украина, где килограмм риса в среднем обходится в $1,01, в этом списке расположилась на 23-й позиции.
При этом Украина входит в тройку стран с самыми дешевыми ценами на яблоки. У нас килограмм этого фрукта обойдется в среднем в $0,81. В соседней Молдове — аналогичная цена. Самые же дешевые цены на яблоки в Турции — $0,80. Самые дорогие яблоки — в Южной Корее ($7,09), Японии ($6,91) и Пуэрто-Рико ($5,79).
Также Украина входит в пятерку стран с самыми доступными ценами на яйца — $1,08. Самые низкие цены на дюжину куриных яиц — в Индии ($0,92), Пакистане ($0,93) и Тунисе ($1,02). Самые дорогие яйца в Швейцарии ($6,07), Ливане ($5,85) и Исландии ($5,33).
Килограмм картошки дешевле всего купить в Алжире ($0,38), Бангладеш ($0,37) и Пакистане ($0,36). Самый дорогой картофель в Японии ($3,80), Южной Корее ($3,57) и Пуэрто-Рико ($3,23). Украина со средней ценой на картошку в $0,45 находится в этом рейтинге на 11-м месте.
Полкилограмма белого хлеба дешевле всего купить в Тунисе ($0,14), Алжире ($0,16) и Узбекистане ($0,27). Самый дорогой хлеб в Норвегии ($3,33), Исландии ($3,26) и Швейцарии ($3,01). Украина в этом списке на 19-м месте — со средней стоимостью хлеба в $0,51.
Также Украина находится на 19-м месте по стоимости курятины — $3,50. Дешевле всего килограмм курицы купить в Пакистане ($2,29), Бразилии ($2,36) и Таиланде ($2,49), дороже — в Швейцарии ($28,01), Исландии ($15,52) и Норвегии ($14,59).
Бутылку 1,5 л воды дешевле всего купить в Алжире ($0,23), Узбекистане ($0,25) и Тунисе ($0,26). Самая дорогая вода в Норвегии ($2,41), Коста-Рике ($2,02) и Исландии ($1,82). Украина со средней стоимостью воды в $0,46 на 21-м месте.
Самое дешевое молоко в Тунисе ($0,44), Алжире ($0,61) и Беларуси ($0,65), самое дорогое — в Ливане ($3,55), Тайване ($3,31) и Гонконге ($3,02). Украина со средней стоимостью литра молока в $0,90 находится на 29-м месте.
Топ-10 самых дорогих и самых дешевых стран для жизни
В целом, по данным сайта MoveHub, в пятерку самых дорогих стран для жизни вошли Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
Украина оказалась в пятерке самых дешевых для жизни государств вместе с Пакистаном, Египтом, Индией и Тунисом.