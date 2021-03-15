Какие страны самые дешевые для жизни, какие — самые дорогие (рейтинг)

Международное агентство Bloomberg представило на своих страницах данные глобальной базы Numbeo, пишет PaySpace Magazine. Итак, где в мире самые низкие цены на еду, жилье, транспорт, телекоммуникационные услуги и рестораны, где — самые высокие.

Какие страны самые дешевые для жизни, какие — самые дорогие (рейтинг)
Фото: iformatsiya.ru

Самая дешевая аренда жилья

В тройку стран с самой доступной арендой жилья вошли Бангладеш, Непал и Пакистан. Здесь аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется от $128 до $136 в месяц. Украина вошла в топ-20 стран по этому показателю со средней ценой на аренду «однушки» в $289,53.

  1. Бангладеш — $128,27
  2. Непал — $129,56
  3. Пакистан — $135,91
  4. Индия — $159,92
  5. Алжир — $176,70
  6. Тунис — $187,99
  7. Египет — $195,36
  8. Турция — $207,24
  9. Бразилия — $224,67
  10. Северная Македония — $226,09

Самая дорогая аренда в Гонконге ($2204,50), Сингапуре ($2092,54) и Швейцарии ($1627,28).

Самая дешевая коммуналка

В топе стран с самой недорогой коммуналкой — Нигерия, Непал и Узбекистан. Украина со средней стоимостью коммуналки $95,25 в этом рейтинге оказалась на 50-м месте.

  1. Нигерия — $23,32
  2. Непал — $25,31
  3. Узбекистан — $26,19
  4. Египет — $34,35
  5. Кения — $35,40
  6. Боливия — $36,39
  7. Алжир — $37,02
  8. Иран — $37,69
  9. Мексика — $39,29
  10. Индия — $40,25

Самые дорогие коммунальные услуги в Германии ($271,25), Словении ($247,81) и Австрии ($242,41).

Самый дешевый месячный проездной

Украина вошла в десятку стран с самым недорогим проездным в городском транспорте. Самый дешевый транспорт в Шри-Ланке, Пакистане и Вьетнаме.

  1. Шри-Ланка — $5,13
  2. Пакистан — $7,59
  3. Вьетнам — $8,68
  4. Индия — $9,56
  5. Непал — $9,59
  6. Алжир — $9,59
  7. Грузия — $9,76
  8. Молдова — $10,28
  9. Филиппины — $10,64
  10. Украина — $10,71

Самые дорогие проездные в Ирландии ($133), Новой Зеландии ($118,33) и Австралии ($116,40).

Самый дешевый интернет

Самый недорогой интернет оказался в Украине — Numbeo оценил средний месячный тарифный план в чуть больше $5.

  1. Украина — $5,08
  2. РоSSия — $6,55
  3. Румыния — $9,11
  4. Молдова — $9,94
  5. Индия — $10,85
  6. Вьетнам — $11,11
  7. Беларусь — $11,15
  8. Казахстан — $11,52
  9. Болгария — $12,67
  10. Литва — $12,85

Самый дорогой интернет в Эфиопии ($541,88), ОАЭ ($98,31) и Катаре ($86,58).

Самая дешевая мобильная связь

Самые доступные тарифы на мобильную связь — в Египте, Индии и Шри-Ланке. В этих странах одна минута мобильной связи по предоплате обойдется всего в один цент. Украина со средними тарифами в $0,03 за минуту вошла в топ-15 государств с самой дешевой связью.

  1. Египет — $0,01
  2. Индия — $0,01
  3. Шри-Ланка — $0,01
  4. Бангладеш — $0,02
  5. Пакистан — $0,02
  6. Иран — $0,02
  7. Непал — $0,02
  8. Узбекистан — $0,02
  9. Эфиопия — $0,02
  10. РоSSия — $0,02

Самые дорогие тарифы в Греции ($0,46), Ливане ($0,36) и на Мальте ($0,35).

Самое дешевое такси

Самое недорогое такси в Тунисе, Шри-Ланке, Иране и Чили. Украина со средней стоимостью такси $1,43 в этом списке находится на 63-й позиции.

  1. Тунис — $0,18
  2. Шри-Ланка — $0,31
  3. Иран — $0,48
  4. Чили — $0,48
  5. Индонезия — $0,49
  6. Иордания — $0,49
  7. Египет — $0,51
  8. Вьетнам — $0,52
  9. Алжир — $0,55
  10. Узбекистан — $0,60

Самое дорогое такси в Норвегии ($11,64), Дании ($8,13) и Финляндии ($7,25).

Самые дешевые рестораны

Самый недорогой ужин на двоих в среднем по качеству ресторане можно заказать в Индии. Здесь он обойдется менее чем в $11. Украина по ресторанным ценам входит в топ-25 рейтинга со средней стоимостью ужина в $21,40.

  1. Индия — $10,90
  2. Пакистан — $11,38
  3. Бангладеш — $11,49
  4. Непал — $12,74
  5. Шри-Ланка — $12,84
  6. Индонезия — $14,01
  7. Малайзия — $14,79
  8. Турция — $15,07
  9. Алжир — $15,09
  10. Тунис — $16,42

Самые дорогие рестораны средней ценовой категории в Швейцарии ($109,17), Дании ($97) и Исландии ($96,20).

Самый дешевый McDonalds

Самый недорогой McDonalds — в Узбекистане, Алжире и на Филиппинах. В этих странах Combo Meal меню обойдется примерно в $3. Украина в этом рейтинге — в топ-15 — $3,90.

  1. Узбекистан — $3
  2. Алжир — $3,02
  3. Филиппины — $3,09
  4. РоSSия — $3,36
  5. Турция — $3,43
  6. Эфиопия — $3,44
  7. Индонезия — $3,50
  8. Северная Македония — $3,51
  9. Косово — $3,61
  10. Черногория — $3,61

Самый дорогой McDonalds в Швейцарии ($15,28), Израиле ($15,13) и Исландии ($13,85).

Самые недорогие продукты

Если взять список основных продуктов питания, то самые высокие и самые низкие цены на эти категории товаров в разрезе стран выглядят так.

Килограмм риса дешевле всего купить на Шри-Ланке ($0,58), в Непале ($0,68) и Бангладеш ($0,68). Самый дорогой рис в Японии ($4,73), Южной Корее ($4,08) и США ($4). Украина, где килограмм риса в среднем обходится в $1,01, в этом списке расположилась на 23-й позиции.

При этом Украина входит в тройку стран с самыми дешевыми ценами на яблоки. У нас килограмм этого фрукта обойдется в среднем в $0,81. В соседней Молдове — аналогичная цена. Самые же дешевые цены на яблоки в Турции — $0,80. Самые дорогие яблоки — в Южной Корее ($7,09), Японии ($6,91) и Пуэрто-Рико ($5,79).

Также Украина входит в пятерку стран с самыми доступными ценами на яйца — $1,08. Самые низкие цены на дюжину куриных яиц — в Индии ($0,92), Пакистане ($0,93) и Тунисе ($1,02). Самые дорогие яйца в Швейцарии ($6,07), Ливане ($5,85) и Исландии ($5,33).

Килограмм картошки дешевле всего купить в Алжире ($0,38), Бангладеш ($0,37) и Пакистане ($0,36). Самый дорогой картофель в Японии ($3,80), Южной Корее ($3,57) и Пуэрто-Рико ($3,23). Украина со средней ценой на картошку в $0,45 находится в этом рейтинге на 11-м месте.

Полкилограмма белого хлеба дешевле всего купить в Тунисе ($0,14), Алжире ($0,16) и Узбекистане ($0,27). Самый дорогой хлеб в Норвегии ($3,33), Исландии ($3,26) и Швейцарии ($3,01). Украина в этом списке на 19-м месте — со средней стоимостью хлеба в $0,51.

Также Украина находится на 19-м месте по стоимости курятины — $3,50. Дешевле всего килограмм курицы купить в Пакистане ($2,29), Бразилии ($2,36) и Таиланде ($2,49), дороже — в Швейцарии ($28,01), Исландии ($15,52) и Норвегии ($14,59).

Бутылку 1,5 л воды дешевле всего купить в Алжире ($0,23), Узбекистане ($0,25) и Тунисе ($0,26). Самая дорогая вода в Норвегии ($2,41), Коста-Рике ($2,02) и Исландии ($1,82). Украина со средней стоимостью воды в $0,46 на 21-м месте.

Самое дешевое молоко в Тунисе ($0,44), Алжире ($0,61) и Беларуси ($0,65), самое дорогое — в Ливане ($3,55), Тайване ($3,31) и Гонконге ($3,02). Украина со средней стоимостью литра молока в $0,90 находится на 29-м месте.

Топ-10 самых дорогих и самых дешевых стран для жизни

В целом, по данным сайта MoveHub, в пятерку самых дорогих стран для жизни вошли Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина оказалась в пятерке самых дешевых для жизни государств вместе с Пакистаном, Египтом, Индией и Тунисом.

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