Майнинг биткоина требует электроэнергии больше, чем вся Аргентина

Ученые Кембриджского университета провели интересное исследование, сравнив количество энергии, необходимой для майнинга криптовалюты в течение года, с количеством электроэнергии, необходимой для различных нужд. Это исследование — Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоинами (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, или CBECI). Об этом сообщается на сайте Кембриджского университета (Великобритания).

Фото: overclockers.ru

На что хватит электроэнергии, потребляемой биткоинами

Интересно, что ученые университета даже изучили этот вопрос в рамках потребления электроэнергии в разных странах.

На добычу криптовалюты расходуется примерно 127,24 тераватт-часов в год. Это больше чем в таких странах, как:

Аргентина — 125,03 тераватт-часов;

Норвегия — 124,13 тераватт-часов.

Но меньше, чем в:

Украине — 128,81 тераватт-часов;

Швеции — 131,8 тераватт-часов.

Энергии, потребляемой биткоинами, хватит на закипание всех электрочайников в Великобритании в течение 27 лет и в Европе — в течение 4,3 года.

Однако это все же меньше, чем потребляют включенные, но неактивные домашние устройства в США — их электроэнергии хватит на майнинг в течение 1,7 года.

Количество электроэнергии, ежегодно используемой сетью биткоинов, можно удовлетворить энергетические потребности Кембриджского университета в течение 723 лет.

Сколько и где больше добывают биткоин

Потребление электроэнергии биткоинами, тераватт-часов

Источник: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI)

Перечень стран, где добывают больше всего биткоинов:

Китай — примерно 2/3 всех биткоинов. Треть из них — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где есть дешевый уголь;

Соединенные Штаты Америки — 7%.

Третье и четвертое места занимают РоSSия и Казахстан.

Ситуацию может изменить уменьшение стоимости криптовалюты. «С повышением спросом увеличивается стоимость киловатта, что стимулирует применение редко используемых угольных или газовых электростанций, которые теряют популярность в экологическом и экономическом вопросе», — отметил специалист консалтинговой компании PA Consulting Джереми Клингель, сообщает MarketWatch .

Что известно о CBECI

Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоинами (CBECI) предоставляет в реальном времени оценку общей нагрузки электроэнергии и потребления сети биткоинов. Модель базируется на подходе, разработанном Марком Беванда в 2017 году, который за исходную точку берет различные типы доступного оборудования для майнинга.

Учитывая, что точное потребление электроэнергии невозможно определить, CBECI предоставляет целый ряд уступок, состоящих из оценки нижней границы («пола») и верхней границы («потолка»). В рамках этого диапазона рассчитывается оценка наилучшего предположения, чтобы предоставить самую реалистичную цифру, которая, по мнению ученых, наиболее близка к реальному годовому потреблению электроэнергии биткоинами.