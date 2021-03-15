Фигурант дела Приватбанка успел переписать имущество на гражданскую жену. Это имущество арестовали

Из сообщений Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в фейсбуке стало известно, что фигурант дела бывших топ-менеджеров Приватбанка, а именно экс-первый заместитель председателя банка Владимир Яценко успел перед судом переписать на гражданскую жену и дочь часть своих активов. Сейчас это имущество арестовано.

Фото: glavcom.ua

Что стало известно

Как отмечается в сообщении ВАКС, «12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 26.02.21, которым частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО «КБ «Приватбанк». По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора».

В частности, суд отменил постановление следственного судьи в части отказа в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на депозитный счет, на котором размещены средства, а также на ? часть долей корпоративных прав, зарегистрированных на лицо, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не состоит в браке.

Отмечается, что решение является окончательным, вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Полный текст решения будет объявлен 17 марта. Судья Калугина И. О. выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.

Напомним