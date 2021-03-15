Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины — Forbes

Ринат Ахметов с капиталом в $7,6 млрд возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины. Об этом говорится в рейтинге Forbes Украина.

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины — Forbes
Фото:latifundist.com

Как выросло состояние Ахметова

Согласно рейтингу, состояние Ахметова как самого богатого в списке украинских бизнесменов, увеличилось с $2,8 до $7,6 млрд. Теперь Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Наибольшие его активы — это компании «Метинвест» ($3,3 млрд) и ДТЭК ($2,1 млрд).

Рейтинг миллиардеров

Второе место у бизнесмена Виктора Пинчука. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $2,5 млрд. Из указанной суммы $800 млн — недвижимость, $700 млн — деньги, а $500 млн — компания Interpipe.

На третьем месте в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $1,1 млрд до $2,1 млрд. Наибольший актив Жеваго — компания Ferrexpo ($1,4 млрд).

Далее в рейтинге миллиардеры расположились в таком порядке:

  • Игорь Коломойский ($1,8 млд);
  • Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд);
  • Петр Порошенко ($1,6 млрд);
  • Вадим Новинский ($1,4 млрд).

Напомним

Совокупные доходы более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросли на $1,9 трлн, несмотря на пандемию и политические события.

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