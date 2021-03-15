В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)

В США на аукцион будет выставлена старинная золотая монета стоимостью более $ 10 млн. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)
Фото: epravda.com.ua

Что известно о монете

Монете почти 100 лет. Всеми сохраненными монетами в США владеет государство. Но эта оказалась в частных руках. Нынешний владелец — дизайнер обуви Стюарт Вайтзман.

Торги состоятся в начале июня. Вместе с монетой продадут еще несколько старинных марок стоимостью от $ 5 до $ 7 миллонов.

Напомним

В Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 4000 раз больше номинала — от 1000 грн.

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