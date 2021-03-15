Китайская промышленность показала рост на 35%

Добавленная стоимость в промышленности Китая, важный экономический индикатор, выросла на 35,1% в годовом исчислении в первые два месяца 2021 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.



По данным ведомства, темпы роста показателя оказались на 16,9% выше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом среднегодовые темпы роста показателя за последние два года составили 8,1%.



В феврале промышленное производство Китая увеличилось на 0,69% в месячном исчислении.



Промышленное производство, или добавленная стоимость в промышленности, используется для измерения активности крупных предприятий, годовой доход каждого из которых превышает 20 млн юаней (около 3,08 млн долл. США).



За указанный период промышленное производство государственных предприятий выросло на 23% в годовом исчислении, акционерных предприятий - на 34,2%, а предприятий с участием иностранного капитала - на 41,4%.



Объем производства в обрабатывающей промышленности за первые два месяца 2021 года вырос на 39,5% в годовом исчислении, что является самым быстрым показателем среди трех основных секторов, которые также включают добычу полезных ископаемых, производство и поставку электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды.



За отчетный период объем производства в высокотехнологичных отраслях промышленности увеличился на 49,2%.



