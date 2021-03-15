Положительный тренд. Укрэксимбанк сменил убыток на прибыль

В феврале Укрэксимбанк продолжил положительный тренд января и зафиксировал финансовый результат в размере 99,5 млн грн.

Положительный тренд. Укрэксимбанк сменил убыток на прибыль
Фото: ukrinform.ua

В феврале Укрэксимбанк продолжил положительный тренд января и зафиксировал финансовый результат в размере 99,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении банка.

Таким образом с начала года Укрэксимбанк суммарно получил 201,9 млн грн чистой прибыли.

Положительная динамика

Положительная динамика прибыли была достигнута в частности продолжением мероприятий по оптимизации баланса, которые системно осуществлялись в течение предыдущего года.

Так в феврале Укрэксимбанк провел расчеты по внешним заимствованиям, привлеченным ранее на лучших условиях. В частности погашено синдицированный кредит в «синтетической» гривне и другие внешние обязательства общим объемом 4,7 млрд грн в эквиваленте, что будет способствовать дальнейшему улучшению уровня доходности и удешевлению стоимости финансирования для клиентов.

При этом госбанк продолжает активно развивать взаимовыгодные отношения с клиентами, что подтверждает прирост средств клиентов в феврале на 5,4 млрд грн (+ 5%).

Предыстория

Как писал «Минфин», в январе Укрэксимбанк получил 102 млн грн прибыли впервые с декабря 2019 года.

По итогам 2020 8 банков показали убытки на 6,4 млрд грн. Наибольший убыток у Укрэксимбанка, Проминвестбанка и Правэкс банка.

Ранее глава банка заявил, что по итогам 2020 расходы Укрэксимбанка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. Чистый операционный доход банка составил около 2 млрд грн.

В 2020 году правительство докапитализировало Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн для покрытия ожидаемого убытка.

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