Госстат сообщил о подорожании всех видов топлива

С февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожали все виды моторного топлива. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.



Отмечается, что в феврале 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 26,07 грн/л (на 2,6% больше, чем в феврале 2020 года); бензина А-95 - 27,19 грн/л (на 2,6% больше); дизельного топлива - 26,35 грн/л (на 2,1% больше).



При этом сжиженный газ с февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожал на 23,1%, до 14,58 грн/л.



Напомним, потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года возросли на 1,0%; против февраля 2020 года - на 7,5%. За январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 6,8%.



МинПром





