Новостей.COM ⇒
2021-03-15
Срок введения новых требований для участников фондового рынка перенесли на 1 июля — НКЦБФР
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в ответ на обращение участников рынка позволила перенести сроки приведения их деятельности в соответствие с новыми требованиями комиссии на 1 июля 2021 года. Об этом
Фото: minfin.com.ua
Каких документов касаются изменения
- Решение Комиссии
от 03.11.2020№ «Об утверждении Требований (правил) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 14.01.21за №?62/35684.
- Решение Комиссии
от 03.11.2020№?641 «Об утверждении Требований к договорам, которые заключаются во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) — деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 14.01.21за №?60 / 35682.
Этими нормативными актами предусмотрено, что они вступают в силу через 60 дней со дня их официального опубликования, то есть
Сейчас сроки выполнения этих решений НКЦБФР перенесено на 1 июля 2021 года.