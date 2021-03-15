Франция продаст на аукционе 611 биткоинов, которые изъяли у хакеров

Французское правительство выставит на аукцион биткоины на сумму $34 млн, изъятые у хакеров лондонской криптовалютной платформы Gatehub. Об этом пишет block-chain24.com.

Фото: 24tv.ua

На когда запланирован аукцион

Аукцион, подготовленный для биткоинов, состоится 17 марта в аукционном центре Kapandji Morhange в Париже.

Выручка от аукциона будет переведена во французское государственное учреждение.

Как будет проходить процесс продажи

По сообщению аукционного центра Kapandji Morhange, для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться не позднее 13 марта. Изъятые биткоины будут выставлены на продажу в два лота на аукционе:

Первая партия: состоится в 9:00. Всего будет 437 лотов, каждый по 0,11 — 2 BTC.

Вторая партия: состоится в 14:00. Он будет состоять из 41 лота, каждый по 5-20 BTC.

Откуда появился 611 биткоин

Группа лиц во Франции обвиняется во взломе криптовалютной биржи Gatehub в 2019 году. Она украла в общей сложности 279 биткоинов. Группу возглавляли два человека, которые, как считается и взломали биржу.

По мере продолжения расследования, в общей сложности 329 биткоинов были изъяты с двух разных имен, которые, как считалось, связаны с этой парой, и помогли им в отмывании денег.

611 BTC ($34,5 миллиона) будут выставлены на продажу на аукционе, включая биткоины, конфискованные до расследования GateHub.