Liberty Steel приостановила работу 2 предприятий в Великобритании

Liberty Steel приостановила работу 2 предприятий в Великобритании

Британская металлургическая компания приостановила работу двух металлургических предприятий в Великобритании и отправила их сотрудников в неоплачиваемые отпуска из-за низкого спроса на их продукцию, с одной стороны, и финансовых проблем, с другой.

Заводы Stocksbridge и Rotherham входят в подразделение по выпуску специальных сталей. Значительная часть их продукции используется в авиастроении, которое понесло большие потери из-за эпидемии коронавируса.

Как заявил глава Liberty Steel и ее родительской компании GFG Alliance Санджив Гупта, спрос на некоторые виды продукции упал на 60%, а некоторые предприятия компании стали убыточными.

Однако наибольшие проблемы компании вызваны банкротством ее основного кредитора, компании Greensill Capital. Теперь Liberty испытывает проблемы с рефинансированием задолженности и сталкивается с острейшим дефицитом оборотного капитала.

По данным британских СМИ, заводы компании в Великобритании не получают достаточно металлолома, так как Liberty задолжала ряду поставщиков. А корпорация ArcelorMittal из-за неплатежей приостановила поставки горячекатаного проката на заводы британской компании по производству оцинкованной стали в ряде стран Европы, требуя предоплаты.

Остановка предприятий Liberty Steel может еще сильнее ухудшить финансовое положение компании и обострить дефицит оцинкованной стали на европейском рынке. Пока что линии работают с неполной загрузкой, используя запасы.

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