Крупнейшим публичным инвестором в биткоин оказалась американская IT-компания MicroStrategy, основанная в 1989 году. В ее активе - более 91 тысячи "монет" на общую сумму более $5 млрд, пишет Bloomberg.

Акции MicroStrategy, которые котируются на NASDAQ, подорожали почти на 600% с середины июля, когда компания начала инвестировать в биткоин. Состояние основателя компании Майкла Сейлора благодаря этому увеличились до $3 млрд, свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Стоимость биткоина на прошлой неделе впервые достигла отметки $60 тыс., но по состоянию на утро 15 марта составила около $58 тыс.

MicroStrategy разрабатывает софт для бизнес-аналитики и помогает компаниям внедрять его. Сейлор занялся этим бизнесом еще в 1989 году, и в 90-х впервые стал миллиардером с состоянием около $7 млрд. Его бизнес едва не рухнул, когда в 2000 году инвесторы обвинили компанию в завышении дохода. Не признав обвинений, компания выплатила штраф в $11 млн. Стоимость акций MicroStrategy тогда обвалилась на 95 процентов.

Компания смогла выбраться из ямы - в последние годы продажи компании составляют около $500 млн в год.

MicroStrategy начала инвестировать в биткоин после начала пандемии и сокращения наличной «подушки». Компания заявляла, что рассматривает криптовалюту как стабильный резервный актив, который не зависит от валютных колебаний.

Но позицию основателя MicroStrategy разделяют не все. «Сейлор приравнивает биткоин к банку, но это просто смешно. Когда вы кладете деньги в банк, их стоимость не скачет и не падает на 10 процентов за день", - сказал стратег финансово-информационной компании Oxford Club Марк Лихтенфельд.