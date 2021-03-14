Работникам государственных шахт задолжали почти 1, 6 млрд грн

Эта сумма не учитывает долги по зарплате перед работниками ГП "Добропольеуголь-добыча" и шахты "Надежда".

Работникам государственных шахт задолжали почти 1, 6 млрд грн
Фото: Сергей Нужненко

По состоянию на 11 марта шахтерам государственных угледобывающих предприятий задолжали 1,596 млн грн.

Об этом говорится на странице профсоюза работников угольной промышленности Украины.

"И это без учета долгов по зарплате перед работниками ГП "Добропольеуголь-добыча" и шахты "Надежда", - говорится в сообщении.

Горнякам Донетчины не отдали 827, 3 млн грн, Луганщины - 332, 5 млн грн, Львовщины - 370, 9 млн грн, Волыни - 66 млн грн.

Фото: Facebook профсоюзы

"По информации, полученной из Минэнерго, в Министерстве финансов Украины якобы продолжается согласование паспортов на распределение бюджетных средств. И сколько времени оно будет продолжаться и когда наконец дойдет очередь до выплаты заработной платы, конкретно сказать не могут", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года горняки в ряде шахт объявили протест из-за задолженности по заработной плате, часть из них прошла под Кабмином.

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