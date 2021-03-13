Казино в центре Харькова появится в отеле Ярославского

В центре Харькова, на проспекте Независимости, вскоре появится огромное казино. Лицензию на обустройство гигантского игорного заведения получило ООО "ФКМ-4", принадлежащее миллионеру и меценату Александру Ярославскому.

Разрешение на обустройство казино Ярославскому выдала комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Заведение будет располагаться по адресу проспект Независимости,2 – в отеле Premier Palace Hotel Kharkiv, принадлежащем бизнесмену.

Это не первое заведение такого типа в Харькове. Первым получило разрешение на обустройство казино ЧАО "Гостиница Харьков". Однако у того заведения размах намного меньше. Оно расположится на территории, которую занимали более десятка гостиничных номеров и будет иметь площадь немногим более 310 квадратных метров. При этом под детище Ярославского в Premier Palace Hotel Kharkiv будет отведена площадь почти в 1330 квадратных метров.

Игорный зал будет располагаться в двух уровнях – на первом этаже гостиницы и в антресоли над ним. В состав заведения будет входить собственно казино, зал игровых автоматов и букмекерская контора.

При этом в Харькове также подавал заявку на размещение казино и отель "Кирофф", расположенный на улице Молочной. Однако у него не оказалось всего необходимого набора документов.