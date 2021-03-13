На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн

На предприятии было незаконно добыто не менее 70,4 тысячи тонн торфа.

Сотрудники следственного управления полиции Черниговской области вручили подозрение руководителю государственного предприятия за незаконную добычу торфа.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Досудебное расследование проводит полиция под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области при поддержке Службы безопасности Украины.

"В ходе досудебного расследования следователи полиции установили, что на одном из предприятий области с марта 2017 по август 2018 года незаконно добывали торф", - говорится в сообщении.

Для законной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения нужно собрать соответствующий пакет документов. Среди них - разрешение Государственной службы геологии и недр Украины.

"Впрочем, руководитель предприятия пренебрег тем, что старое разрешение на добычу полезных ископаемых утратило силу", - отметили в полиции.

Чиновник, зная, что разрешение Государственной службы геологии и недр Украины отсутствует, организовал на предприятии добычу полезных ископаемых.

В результате таких действий должностного лица на предприятии было незаконно добыто не менее 70,4 тысячи тонн торфа на сумму более 19,3 млн гривен.

Следователи вручили руководителю предприятия подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины - незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения. Такое правонарушение карается штрафом, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в декабре прошлого года чиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $ 52 тыс. взятки для главы ведомства.

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