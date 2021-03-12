В Харькове городскую поликлинику выставили на продажу

В Харькове из-за кредитных долгов выставили на продажу здание городской поликлиники №19. Объект оценили почти в 43 миллиона. О причинах продажи здания сообщили в Харьковском антикоррупционном центре (ХАЦ).

В Харькове из-за кредитных махинаций выставили на аукцион здание городской поликлиники

Городская поликлиника Харькова №19 располагается по адресу: проспект Героев Сталинграда, 23А. В строении также располагается медико-санитарная часть государственного предприятия «Завод “Радиореле”». Площадь здания составляет 7744,8 квадратных метров. На аукцион по цене 42,8 миллиона гривен поликлинику выставил «Укргазбанк», у которого здание было в залоге. Банк рассчитывает продать объект за 42,8 миллиона гривен.

В 2005-м году здание поликлиники и земельный участок 0,4 гектара на проспекте Героев Сталинграда, 23А были передано в частную собственность фирме «Альпарис» (глава компании – менеджер концерна АВЭК Сергей Остапенко). В 2016-2017-м гг АВЭК заключили кредитный договор, а ЧАО «Альпарис» выступил залогодателем.

В Харькове из-за кредитных махинаций выставили на аукцион здание городской поликлиники

Концерн АВЭК кредит не погасил, поэтому в 2019-м году залоговое здание поликлиники перешло в собственность «Укргазбанка». Аукцион по продаже здания состоится 17 марта 2021 года.

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Шевченко Лилия, Тудей

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