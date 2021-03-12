"Нафтогаз" предупредил о восстановлении рыночной цены на газ с 1 апреля

Цена на газ с 1 апреля будет формироваться на рыночных принципах, поэтому ценовые предложения поставщиков могут существенно измениться.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании напомнили, что С 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021-го предельная цена на газ регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2021 №25 и составляет 6,99 грн/куб. м.

"Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

При этом Минэнерго ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет увеличения цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать имеющегося уровня.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр.

В правительстве говорили, что, если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривень за кубометр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годичной цены газа для населения. Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

НКРЭКУ на заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.