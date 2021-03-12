Минэнерго не собирается ограничивать цену на газ после 31 марта

Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Министерство не намерено продлевать действие ограничений цены на газ", - говорится в его ответе на запрос агентства.

При этом Минэнерго ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет увеличения цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не превысит имеющегося уровня.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр.

В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения. Кабмин также намерен обязать ПАО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

НКРЭКУ на заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.