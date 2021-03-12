Члены Наблюдательного совета УЗ начисляли себе зарплаты почти по полмиллиона гривен

Члены Наблюдательного совета «Укрзализныци» в нарушение законодательства Украины назначали себе зарплаты, размеры которых превышали в 30 – 40 раз нормы, установленные в государстве. Суммы ежемесячных выплат достигали почти 500 тысяч гривен.

Члены Наблюдательного совета “Укрзализныци“ начисляли себе зарплаты по 500 тыс. грн ежемесячно

Финансовый кризис в «Укрзализныце» 2017-2020 годов вызвал обеспокоенность в руководстве государства. В результате Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии ВР, которая должна разобраться в причинах упадка в УЗ.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что в декларациях членов Наблюдательного совета указаны заработные платы, в 30, у некоторых и в 40 раз превышающие законодательные нормы.

«Нет ничего удивительного, что сейчас, когда деятельность УЗ начала проверять Временная следственная комиссия ВР, Наблюдательный совет пытается скрыть неправомерно полученную выгоду и давит на правление УЗ, чтобы отвлечь от себя внимание», - написал аналитик на своей страничке в соцсетях.

В Постановлении Кабинета министров №668 от 4 июля 2017 года четко указано, что размер вознаграждений членам наблюдательных советов должен начисляться согласно показателям деятельности госпредприятия. Чем выше доход, тем выше может быть зарплата членов Набсовета, но не более чем в 22 раза выше среднемесячной зарплаты в отрасли.

Члены Наблюдательного совета “Укрзализныци“ начисляли себе зарплаты по 500 тыс. грн ежемесячно

Кушнирук указал на то, что в 2019-2020 гг годовой доход УЗ превысил 70 млрд грн, а согласно данным Госаудитслужбы, в 2019 году среднемесячная оплата труда работников составила 11,8 тыс. грн. Получается, что начислив себе зарплату в 491,6 тыс. грн. члены Набсовета УЗ превысили допустимый «потолок» в 41,7 раз.

Так, Аудицкас А. внес в декларацию за февраль 2020 года доход в сумме 412,5 тыс. грн, С. Лещенко и А. Журавлев за февраль 2021 года задекларировали по 332 тыс. грн дохода. Таким образом, по уточнению Кушнирука, при среднемесячной зарплате работников «Укрзализныци» в 12,5 тыс. грн в январе 2020 г, и 11,3 тыс. грн в январе 2021 года, Аудицкас превысил законодательные нормы в 33 раза, а Лещенко и Журавлев – в 29,4 раза.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что УЗ будет поэтапно повышать стоимость билетов на поезда. Только к концу текущего года цена проезда вырастет почти на четверть.


Шевченко Лилия, Тудей

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