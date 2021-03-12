У копателей из Сарн изъяли 265 кг янтаря на 2 млн гривен
Камни планировались к продаже в одну из стран Восточной Азии.
Служба безопасности Украины изъяла 265 кг янтаря на сумму почти 2 млн гривен у трех копателей из города Сарны Ровенской области.
Об этом говорится на сайтах СБУ и областной прокуратуры.
Следственные действия проходили в рамках производства по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса - незаконная добыча и сбыт янтаря.
Во время обыска у двух фигурантов, которые, по данным следствия, занимались добычей и скупкой камней, нашли большую партию янтаря крупных фракций, две мотопомпы и другие орудия для добычи.
Янтарь якобы собирались продать в одну из стран Восточной Азии.
Изъятые камни собираются арестовать.
Напомним, что в январе 2021 года Национальная полиция объявила о масштабной отработке северных районов Ровенской области для борьбы с незаконной добычей янтаря.
В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о легализации добычи янтаря, а в феврале 2020 года в пять раз снизила ренту на добычу янтаря.