У копателей из Сарн изъяли 265 кг янтаря на 2 млн гривен

Камни планировались к продаже в одну из стран Восточной Азии.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины изъяла 265 кг янтаря на сумму почти 2 млн гривен у трех копателей из города Сарны Ровенской области.

Об этом говорится на сайтах СБУ и областной прокуратуры.

Следственные действия проходили в рамках производства по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса - незаконная добыча и сбыт янтаря.

Во время обыска у двух фигурантов, которые, по данным следствия, занимались добычей и скупкой камней, нашли большую партию янтаря крупных фракций, две мотопомпы и другие орудия для добычи.

Янтарь якобы собирались продать в одну из стран Восточной Азии.

Изъятые камни собираются арестовать.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: pro.gov.ua

Напомним, что в январе 2021 года Национальная полиция объявила о масштабной отработке северных районов Ровенской области для борьбы с незаконной добычей янтаря.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о легализации добычи янтаря, а в феврале 2020 года в пять раз снизила ренту на добычу янтаря.

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