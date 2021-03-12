Китай замахнулся на роль мирового лидера по добыче лития

Китайская компания Jiangxi Ganfeng, один из крупнейших производителей литиевой продукции в мире, приобрела 49% акций в литиевом проекте Yiliping в провинции Цинхай. Остальные 51% будут и дальше находиться в собственности диверсифицированной государственной корпорации China Minmetals.



Стоимость сделки составила 1,47 млрд юаней (225 млн долл.). Компания планирует получать из рапы высокогорного соленого озера карбонат лития, используемый в производстве литийионных аккумуляторов.



Основные литиевые активы Ganfeng находятся на пределами Китая — в Аргентине, Мексике, Австралии и Ирландии. Однако, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, национальным компаниям нужно ускорить создание промышленной базы мирового класса в Тибете. Запасы соединений лития в соленых озерах в провинции Цинхай оцениваются в 17 млн т.



По данным Argus, стоимость карбоната лития в Китае достигла наивысшей отметки с октября 2018 г. Спрос на литий увеличивается благодаря расширению производства электромобилей в Китае и странах Евросоюза . Предполагается, что государственное субсидирование даст этой отрасли новый толчок в ближайшие годы.



