Канада ввела пошлины на поставки арматуры из РоSSии

Канадское государственное агентство Canada Border Services Agency (CBSA) сообщило о введении предварительных антидемпинговых пошлин на арматурный прокат толщиной до 56,4 мм из РоSSии и Омана.



Ставка пошлины составляет 45% для роSSийских компаний и 8% для оманских. При этом Канадский трибунал по международной торговле (CITT) к середине апреля должен определить наличие либо отсутствие ущерба для национальных производителей.



За последние шесть лет это уже четвертое расследование по импорту арматуры в Канаде. В настоящее время те или иные ограничения затрагивают почти всех основных экспортеров данной продукции из СНГ и азиатских стран.



