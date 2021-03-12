Канада ввела пошлины на поставки арматуры из РоSSии

Канада ввела пошлины на поставки арматуры из России

Канадское государственное агентство Canada Border Services Agency (CBSA) сообщило о введении предварительных антидемпинговых пошлин на арматурный прокат толщиной до 56,4 мм из РоSSии и Омана.

Ставка пошлины составляет 45% для роSSийских компаний и 8% для оманских. При этом Канадский трибунал по международной торговле (CITT) к середине апреля должен определить наличие либо отсутствие ущерба для национальных производителей.

За последние шесть лет это уже четвертое расследование по импорту арматуры в Канаде. В настоящее время те или иные ограничения затрагивают почти всех основных экспортеров данной продукции из СНГ и азиатских стран.

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