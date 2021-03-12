Турецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривен

Асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его "адресу" находится пустырь.

Турецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривен
Фото: СБУ

В Харьковской области иностранная компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора по ремонту дороги государственного значения.

Финансирование должны были обеспечить из государственного бюджета, ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд гривен, сообщили в пресс-службе СБУ.

"При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что менеджмент иностранной коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельную документацию. Благодаря недостоверно поданному предложению компания имела все шансы стать победителем тендера. Установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, по его «адресу» находится пустырь", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, выполнение работ недоброкачественным подрядчиком могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств. Благодаря своевременному информированию СБУ, руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании за нарушение ими законодательства.

СБУ не раскрывает названия компании-нарушителя. На сайте торгов Zakupki.prom.ua есть информация о приостановлении тендера на средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-21-03 Харьков - Золочев - контрольно-пропускной пункт "Александровка" на участке км 9 + 000 - км 62 + 976. Ожидаемая стоимость проекта - более 1,3 млрд гривен.

Двое участников торгов были дисквалифицированы, один из них - за ложь об асфальтобетонном заводе. Это компания "Онур Конструкцион Интернешнл". Заказчик торгов, то есть Укравтодор в Харьковской области, обнаружил несоответствия в документации.

Компания в течение 24 часов исправила несоответствия, но предоставленная копия аттестата производства на асфальтобетонный завод не соответствовала квалификационным требованиям. Заказчик требовал предоставить подтверждение аттестации асфальтобетонных заводов на изготовление асфальтобетонных смесей и щебеночно-масличных асфальтобетонных смесей. Фирма предоставила аттестат, выданный ГП "Харьковский облавтодор", который обеспечивает только соответствие физико-механических свойств асфальтобетонных смесей требованиям ГОСТа. Аттестат производства отсутствует, что в свою очередь не дает возможности приготовления щебеночно-масличных асфальтобетонных смесей.

Согласно данным YouControl, учредителями компании являются два гражданина Турции: Четинджевиз Ихсан и Четинджевиз Онур. Также есть бенефициарный владелец - гражданин Украины Олег Фарион. Компания "Онур Конструкцион Интернешнл" является победителем многих инфраструктурных тендеров в Украине, в том числе и по Гаванскому мосту. На сайте YouControl также указано, что Исхан и Онур Четинджевиз находятся под турецкими санкциями. Также компания фигурировала в нескольких уголовных производствах.

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