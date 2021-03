?Корниенко: законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать через две-три недели

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать в Верховную Раду через две-три недели.

"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал он на брифинге в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующий законопроект еще разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации любого предприятия - это не так просто юридически ... Любой процесс по "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это - арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил Корниенко.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время законно будет возвращено в собственность государства.

Напомним, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов (позже сумма иска увеличилась до 3,6 миллиарда долларов). В начале декабря китайская сторона направила обращение в международный арбитраж согласно договору между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайцы еще в 2016 году договорились с владельцем "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 года, по ходатайству следователя СБУ , с целью сохранения вещественных доказательств, акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.