Glusco опровергла причастность к уклонению от уплаты налогов

Сеть заправок "Глуско Ритейл" опровергла причастность к уклонению от уплаты налогов.

Об этом говорится в комментарии компании относительно обысков, прошедших накануне.

"11 марта 2021 года на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО "Глуско Ритейл" проведены обыски в рамках уголовного производства, не имеющего никакого отношения к деятельности группы компаний Глуско", - говорится в заявлении.

В пресс-релизе сообщается, что производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", "не связанных с Глуско ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля".

"Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми", - заявила компания.

Сеть Glusco считает, что уголовное производство используется для давления на нее.

Напомним, что уголовное производство, в рамках которого прошли обыски, расследуется по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.