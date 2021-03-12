Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 млрд гривен, - "Kyiv Post"

По данным Сергея Лещенко, вилла расположена в пригороде Женевы, в Везенаге.

Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 млрд гривен, - "Kyiv Post"
Фото: kyivpost.com

Семья украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела в швейцарском кантоне Женева виллу за 2 миллиарда гривен для сына Дамира Ахметова.

Об этом заявил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко на YouTube и на страницах издания "Kyiv Post".

По данным Лещенко, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел виллу в пригороде Женевы, в Везенаге.

Лещенко заявил, что "2 миллиарда гривен - это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел, и этот клан должен заплатить Украинским железным дорогам".

Он уточнил, что в 2020 году возникли убытки из-за того, что некоторые олигархи "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, зато аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость".

Напомним, в январе прошлого года стало известно, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью 200 млн евро.

В 2011 году Ахметов купил самую дорогую квартиру в Лондоне стоимостью 137 млн фунтов.

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