Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)

Британский аукционный дом Christie’s провел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн. Об этом пишет bits.media.

Фото: 3dnews.ru

Что известно о картине

Работа под названием «Каждодневность: первые 5 дней» представляет собой коллаж из 5?000 картин, которые ежедневно создавал иллюстратор из американского штата Висконсин под псевдонимом Beeple.

Начальная стоимость лота составляла $100, однако за последующие полчаса цена выросла до $15 млн, и в последнюю минуту за картину было предложено $69.3 млн. Эта сумма стала рекордной не только для отрасли NFT, но и для всей сферы искусства.

Работа Beeple оказалась третьей по стоимости картиной живого художника, проданной на аукционе. Дороже продавались лишь картина Дэвида Хокни (David Hockney) в 2018 году и скульптура Джеффа Кунса (Jeff Koons) в 2019 году.

Предыстория

Картина-рекордсмен «Каждый день: первые 5 тыс. дней» (Everydays: The First 5000 Days)была выставлена на аукцион 16 февраля.

Работа художника стала первым лотом в истории аукционного дома Christie's, который был продан за криптовалюту. Оплата за картину была проведена в Ethereum, а комиссионные Christie's нужно будет выплатить в долларах США .

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.